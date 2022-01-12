رابط تقديم دعم الكهرباء 2022 عبر منصة دعم الكهرباء الاردن emrc.gov.jo

رابط تقديم دعم الكهرباء 2022 ، أعلنت الحكومة الأردنية عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن emrc.gov.jo عن اطلاق عملية التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن، حيث اعلن الدكتور حسين اللبون رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه سيتم الإعلان اهم تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة والتي من المحتمل ان يتم تطبيقها الثلث الأول من عام 2022 وبالضبط بتاريخ 01 أبريل، وستستفيد كل عائلة أردنية من الدعم في التعرفة الكهربائية الجديدة، علما ان فاتورة الكهرباء في التعرفة الكهربائية المدعومة ستعرف انخفاض بالنسبة لأكثر من ثلاثة وتسعون في المئة من مشتركي القطاع المنزلي الذين قيمة الفواتير كل شهر أقل من خمسون دينار اردني ومعدل استهلاكم شهريا أقل من ستة مئة كيلو واط في الساعة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بالتفصيل على كيفية تسجيل دعم الكهرباء الأردن.

رابط تقديم دعم الكهرباء 2022

يزداد البحث في المملكة الهاشمية الأردنية عن رابط تقديم دعم الكهرباء 2022 للتسجيل في منصة https://kahraba.gov.jo/، حيث انه بسبب حجم كلفة الطاقة الكبير خاصة بالنسبة للمصانع والمستثمرات الكبرى في البلاد الأردنية، تعتبر فاتورة وتكلفة الطاقة الكهربائية مهمة جدا للسير المشاريع، وحسب آخر الاخبار الواردة بخصوص التعرفة الكهربائية الجديدة في الأردن للمشتركين المنزليين وأصحاب المشاريع الكبرى فإنه سيتم خفض التعرفة الكهربائية على كافة القطاعات الرئيسية للبلاد ومن ضمنها قطاع الصناعة والتجارة والزراعة وكذلك المستشفيات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، ما يعد تحفيز للعاملين والمستثمرين في هذه المجالات.

خطوات تسجيل دعم الكهرباء

أعدت الحكومة الأردنية خطة لتخفيض التعرفة الكهربائية سيتم تطبيقها في الثلاثي الأول من عام 2022. مع العمل على تبسيط فهم فاتورة الكهرباء بالنسبة للمشتركين. حتى يتمكن الجميع من فهمها، كما تعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على خفض تكلفة الطاقة الكهربائية والرفع من التنافس والتحفيز من اجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وللتسجيل في عم الكهرباء ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع تقديم دعم الكهرباء 2022 ثم النقر مباشرة على مربع ابدا التسجيل سوف تحتاج لفاتورة كهرباء للمشترك المنزلي او أصحاب المشاريع الاقتصادية تدوين كافة بياناتك الشخصية في دفتر العائلة ادراج الوثيقة الثبوتية ورقم الجوال الخاص بك وأخيرا ارسال الطلب

يذكر ان الآلية الجديدة التي اعتمدتها حكومة الأردن لتنظيم التعرفة الكهربائية تم اعتمادها بعد مناقشة طويلة مع كافة ممثلي مجلس النواب الأردني مع ضمان عدم تأثير التعرفة الكهربائية الجديدة على فاتورة المشتركين المنزليين الذين يتراوح معدل استهلاكاهم شهريا ما بين (51-200) كيلو واط ساعة من خلال تقديم دعم حكومي مقدر بـ (2.5) دينار كل شهر، اما فيما يخص المشتركين الذين يستهلكون ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهريا سيقدم لهم (2) دينار كدعم من خلال الولوج الى رابط تقديم دعم الكهرباء 2022.