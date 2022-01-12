نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بن عبد العزيز، في المباراة التي تستضيفها السعودية في مواجهة الكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في مواجهة هامة ومرتقبة في السعودية، ويتوقع أن تكون نتيجة مباراة الكلاسيكو الإسباني لصالح أتلتيكو مدريد إلا أن التوقعات ليست نهاية المطاف في ظل مفاجأة قد يفعلها أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

من المرتقب أن تقام مباراة الكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو المقبلة في تمام العاشرة مساء بتوقيت الرياض، في مواجهة تنقل عبر ملعب ستاد الملك فهد بن عبد العزيز.

القنوات الناقلة للكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

من المرتقب أن تنقل قنوات SSC6 HD وكذلك قناة SSC5 HD مباراة الكلاسيكو الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، بتعليق كلا من سمير المعيرفي وحماد العنزي في واحدة من المواجهات الهامة بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو المرتقبة بين الفريقين في واحدة من المواجهات الهامة والحاسمة بين الفريقين.

ترقب نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

كان فريق أتلتيكو مدريد قد وصل إلى الرياض ليكمل عقد الفرق المشاركة في الكلاسيكو الإسباني والتي تشارك فيها فرق برشلونة وريال مدريد كذلك حيث يلتقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، وعلى الجانب الأخر تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ستاد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

من المنتظر أن تشهد المباراة حالة من التنافس القوي بين الفريقين، خاصة وأن الفائز في تلك المباراة يواجه الفائز بين ريال مدريد وبرشلونة على الجانب الاخر في الكلاسيكو الإسباني المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة والذي يقام مساء الأربعاء في واحدة من المباريات المرتقبة.

يذكر أن بعثة أتلتيكو مدريد تضم 24 فريق، ويفتقد فريق أتلتيكو مدريد كلا من أنطوان جريزمان وسافيتش للإصابة العضلية، وتأتي مباراة ريال مدريد وبرشلونة في واحدة من المباريات المرتقبة بين الفريقين، على أن تقام المباراة النهائية في الكلاسيكو الإسباني يوم الأحد 16 يناير المقبل في واحدة من المباريات الهامة.