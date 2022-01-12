نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة بالسوبر الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم الأربعاء بين برشلونة وريال مدريد في واحدة من المباريات الكبرى المقامة على ملعب الملك فهد الدولي في أولى مباريات السوبر الإسباني، على أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في المواجهة الثانية مساء الخميس، ليلتقي الفائز في كلتا المبارتين يوم الأحد الموافق 16 يناير المقبلة.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السوبر الإسباني اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتابع المباراة ملايين من عشاق كرة القدم في كل مكان.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

من المرتقب أن تنقل قناة SSC5 HD وكذلك قناة SSC6 HD مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني على أن يكون كلا من عبد الله الحربي وفهد العتيبي بالتعليق على مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال في الكلاسيكو.

ترقب نتيجة مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم

يترقب الجميع نتيجة مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة، وتبدو حظوظ برشلونة اليوم كبيرة في الفوز على ريال مدريد خاصة وأن برشلونة جاهز بشكل أكبر من ريال مدريد في تلك المواجهة المرتقبة والمنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني في الكلاسيكو الإسباني في المواجهة المرتقبة اليوم.

يذكر أن التفاؤل يسيطر على معسكر برشلونة في فندق الإقامة في الرياض قبل مباراة ريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، خاصة وأن الفريق المدريدي هو من يتصدر الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن برشلونة ولكن برشلونة يجد المباراة فرصة من أجل التعويض وإكتساب المزيد من الثقة قبل العودة في الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع اليوم في السوبر الإسباني

من المنتظر أن يكون تشكيل برشلونة مكونا من تير شتيجن وألبا وبيكيه وأراوخو وألفيس وبوسكيتش ونيكو جافي وجوتجلا وديمبلي وتوريس.

على أن يكون تشكيل ريال مدريد المرتقب اليوم في السوبر الإسباني مكونا من كوروتوا وميندي وألابا وميليتاو وكارفاخال وكاسيميرو وكروس ومودريتش وأسينسيو وفينيسيوس وبنزيما