نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” هنا موعد مباراة الفيحاء والفتح في الدوري السعودي الجولة 17 ترقب نتيجة الفيحاء والفتح اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الفيحاء والفتح، في بداية مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بدأ البحث عنه اليوم من قبل مشجعي الفريقين عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لمعرفة توقيت اللقاء والقناة الناقلة وكافة التفاصيل، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء، الذي يحتضنه أستاد ملعب المجمعة الرياضة ملعب نادي الفتح، اللقاء الذي يسعى كلا الفريقين للفوز به خاصة نادي الفيحاء صاحب الأرض والجمهور اليوم، الذي يأمل في الفوز والتقدم خطوة في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، وأيضاً منافسه اليوم نادي الفتح الذي يعاني وفي وضع مقلق في الجدول، يرغب هو الأخر في الفوز والدخول في المنطقة الدافئة في الجدول وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الفيحاء والفتح في الدوري

12.30 : الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش.

13.30 : الواحدة والنصف بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

14.30 : الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

15.30 : الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق، لبنان.

16.30 : الرابعة والنصف بعد العصر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم

يدخل نادي الفيحاء اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعدل في 6 وتلقى الهزيمة في 6، سجل لاعبوه 14 هدف وسكنت شباكه نفس العدد 14 هدف، بينما منافسة اليوم فريق الفتح يدخل المباراة وهو في الترتيب أل 12 برصيد 16 نقطة، من لعب 15 مباراة وله مباراة مؤجلة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدف وسكنت شباكه 22 هدف.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 الهلال 15 7 6 2 15 17:25 8 27 5 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 9 الطائي 16 6 1 9 14 25:15 -10 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 15 4 4 7 15 22:20 -2 16 13 الأهلي 16 3 7 6 14 23:20 -3 16 14 الفيصلي 15 3 7 5 15 21:17 -4 16 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 7 مواجهات، كانت الغلبة لصالح فريق الفتح بالفوز في 4 مباريات، بينما حقق فريق الفيحاء الفوز في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، كانت في الدور الأول هذا الموسم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة مباراة الفتح والفيحاء

قنوات ssc هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدري السعودي للمحترفين، وحتى الآن لم يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق اللقاء وسنوافيكم بهما فور إعلانها.

بطاقة المباراة