أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و519 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019م .

وبينت إحصائيات اخيرة ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 313444750 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5519420 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 261539068 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 862931 حالة وفاة من أصل 62997892 إصابة.

وتأتي الهند ثانياً بتسجيلها 484359 حالة وفاة من أصل 36060902 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 620238 حالة وفاة من أصل 22629460 إصابة.

