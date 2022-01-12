عبد الرحمن أبوزهرة "نائم" ومدير أعماله يتحدث عن حالته الصحية

كشف مدير أعمال عبد الرحمن أبوزهرة آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري، الذي نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج"، نفى عبد اللطيف يوسف مدير أعمال أبوزهرة، أنباء متداولة عن دخول الفنان للعناية المركزة بعد تدهور حالته، قائلا: "لا أعلم مصدر هذه التصريحات، وما استفادة من يروجونها من دون أن يكون لها صحة من الأساس".

وقال يوسف إن "الحالة الصحية للفنان القدير لا تتأخر أو تتحسن ولو بنسبة بسيطة"، موضحا أنها "مستقرة على ما كانت عليه منذ دخوله للعزل".

واستطرد: "الأدوية التي يتلقاها تجعله نائما طوال الوقت لدرجة أننا لا نستطيع التواصل معه ولا نعرف سبب نومه الدائم والمستمر. فقط نحاول الاطمئنان على حالته الصحية من الأطباء، خاصة أن الزيارة ممنوعه لأنه في العزل".

وكان عبد الرحمن أبوزهرة قد نقل إلى أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعاني عدة أعراض هي ارتفاع الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وظهر أبوزهرة مؤخرا ضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يلعب بطولته الفنان ماجد الكدواني.