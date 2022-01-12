البيت الأبيض: أوميكرون سيصيب الجميع

جدة - نرمين السيد - وقال فاوتشى، إنه رغم العدد القياسى للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكورونا، إلا أن الولايات المتحدة قد تكون على عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها التعايش مع فيروس كورونا.
ورأى فاوتشى أنّه "لسنا فى مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول: فلنتعايش مع الفيروس، بسبب الضغط الحالى على نظام الرعاية، لكننى أعتقد أننا سنصل إليها".
ورجّح أنّ يُصاب "الجميع تقريباً" بالمتحوّر "أوميكرون" لأنّه شديد العدوى، مشيراً إلى أنّه من غير المرجّح أنّ يتمّ القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.
وتجاوزت أمريكا العدد القياسى لحالات كورونا التى استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب فى مستشفيات فى أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم فى وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأمريكية.
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