تونس تواجه انتشار كورونا بإجراءات جديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت تونس، قد أغلقت عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية، أمس الثلاثاء، مع التزايد المستمر للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، لتصل إلى 46 قسما و11 مؤسسة.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت تطعيم 9 آلاف و887 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، بينهم 4 آلاف و570 شخصا تلقوا التطعيم الأول من اللقاح، و2440 آخرين تلقوا الجرعة الثانية، و2860 تلقوا الجرعة الثالثة.