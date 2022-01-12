قرار غريب من الفلبين بشأن غير الملقحين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء القرار فى بيان لوزارة النقل الفلبينية.
وأوضحت الوزارة: "تم توجيه جميع الأجهزة والمكاتب القطاعية المعنية التابعة (لوزارة النقل) بالتأكد من أن مشغلى النقل العام يجب أن يسمحوا بالدخول أو أن يصدروا التذاكر فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم بالكامل".
ومنعت السلطات غير الحاصلين على لقاحات كورونا من استخدام وسائل النقل العام فى العاصمة مانيلا، وسط تزايد الإصابات.
وأضاف البيان أنه يتعين على الركاب إبراز شهادات مادية أو رقمية للتطعيم وبطاقات الهوية الصادرة من الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تمنع تطعيمهم مؤهلون للاستثناء، لكن يجب عليهم تقديم شهادة طبية بما يفيد ذلك.
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