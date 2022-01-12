الكرملين: روسيا ستتصدى لأى توسع لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أى علاقة بين المفاوضات التى تجريها موسكو مع شركائها الغربيين والمناورات العسكرية التى تجريها قوات المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي: "لا، ليس هناك أى علاقة. الحديث يدور عن وحداتنا والمناطق العسكرية الخاصة بنا الواقعة داخل حدود دولتنا، والبناء العسكرى والمناورات العسكرية كانت ولا تزال وستظل مستمرة".
وفيما يخص تصريحات واشنطن الأخيرة، قال بيسكوف، إنها تصريحات عدوانية ولكننا نتفهم أسباب ذلك، مؤكدا فى نفس الوقت أن روسيا ستتصدى لأى توسع لحلف الناتو.
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