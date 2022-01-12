خلال 24 ساعة.. اعتقال 1700 شخص فى احتجاجات كازاخستان

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن الاعتقالات الإضافية، التى أبلغت السلطات أنها أجرتها فى مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد التى تضررت بشدة بسبب الاضطرابات السياسية، أدت إلى رفع العدد الإجمالى للاعتقالات إلى حوالى 12 ألف شخص.
وتم فتح أكثر من 300 تحقيق جنائى على خلفية تلك الاضطرابات والاعتداءات الجماعية التى استهدفت ضباط إنفاذ القانون، حيث اندلعت الاحتجاجات على أسعار الوقود المرتفعة. وسرعان ما انتشرت تلك التظاهرات فى جميع أنحاء البلاد، والتى كانت تحمل شعارات سياسية تعكس استياءً أوسع نطاقاً من الحكومة الاستبدادية فى البلاد.
فى ألماتى، العاصمة السابقة لكازاخستان وأكبر مدنها، أضرم المتظاهرون النار فى المبانى الحكومية واستولوا على المطار لفترة وجيزة، وتم قمع الاضطرابات إلى حد كبير فى نهاية الأسبوع الماضى.
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