خلال 24 ساعة.. اعتقال 1700 شخص فى احتجاجات كازاخستان

جدة - نرمين السيد - اعتقلت السلطات الكازاخستانية، نحو 1700 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب مشاركتهم المزعومة فى الاضطرابات العنيفة التى هزت الدولة السوفيتية السابقة الأسبوع الماضى، والتى تعتبر الأسوأ منذ حصول كازاخستان على استقلالها قبل ثلاثة عقود.





وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن الاعتقالات الإضافية، التى أبلغت السلطات أنها أجرتها فى مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد التى تضررت بشدة بسبب الاضطرابات السياسية، أدت إلى رفع العدد الإجمالى للاعتقالات إلى حوالى 12 ألف شخص.

وتم فتح أكثر من 300 تحقيق جنائى على خلفية تلك الاضطرابات والاعتداءات الجماعية التى استهدفت ضباط إنفاذ القانون، حيث اندلعت الاحتجاجات على أسعار الوقود المرتفعة. وسرعان ما انتشرت تلك التظاهرات فى جميع أنحاء البلاد، والتى كانت تحمل شعارات سياسية تعكس استياءً أوسع نطاقاً من الحكومة الاستبدادية فى البلاد.

فى ألماتى، العاصمة السابقة لكازاخستان وأكبر مدنها، أضرم المتظاهرون النار فى المبانى الحكومية واستولوا على المطار لفترة وجيزة، وتم قمع الاضطرابات إلى حد كبير فى نهاية الأسبوع الماضى.