أبو الغيط يلتقى رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية «أجفند»

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند"، بمناسبة إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمين العام.





وتوجه أبو الغيط بالشكر للأمير ووالده الراحل طلال بن عبدالعزيز على دعمهما المتواصل لخدمة العديد من القضايا الإنسانية والتى من بينها دعم اللاجئين. بدوره، أكد الأمير عبدالعزيز أهمية العمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، مثمنًا جهود الجامعة العربية فى مساعدة البرنامج للقيام بدوره الإنسانى. واتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما بهدف تطوير وتعزيز هذا التعاون لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة.

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