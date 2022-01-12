الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وآلية احتساب معاش الضمان

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عمر شويل - جدة الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على معاش الضمان عن الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان، وذلك حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم معاش الضمان الجديد، ومن المعروف للجميع أنه من شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، شرط أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سواء كان فرد أو أسرة أن يكون سعودي الجنسية، لكن هناك فئات مستثناة من هذا الشرط فما هي هذه الفئات، هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، كما سنترك لكم رابط تسجيل الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل.

ما هي الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان؟

هل يحق لغير المواطن السعودي أن يحصل على معاش الضمان، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

تبحث الفئات المستحقة لمعاش الضمان وفق الشروط والضوابط الموضوعة عن رابط وطريقة تسجيل مستخدم جديد في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هذا ما سوف نوضحه خلال السطور القادمة.

في البداية يجب الدخول على رابط نظام الضمان ومنصة الضمان الاجتماعي الجديد hrsd.gov.sa.

النقر على أيقونة “مستخدم جديد” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

البيانات المطلوبة هي (رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد).

النقر على “تسجيل” وسوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له ثم قم بالنقر على أيقونة “توثيق”.

تسجيل الدخول للمنصة من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تحديد المعاش الخاص بالفرد أو بالأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة “الدخل الشهري”، ويتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافته إلى مجموع الدخل غير المكتسب، ويتم مقارنة مجموع الدخل بالحد الأدنى للمعاش، والحد الأدنى 1100 لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.