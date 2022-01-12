نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم دعم الكهرباء عبر منصة emrc.gov.jo هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم دعم الكهرباء، عبر منصة استحقاق دعم الكهرباء emrc.gov.jo، أعلن عنه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدولة الأردن حسين اللبون عن تطبيق خطة كهربائية مستحدثة. وهذا خلال الثلث الأول من السنة الجديدة 2022 والتي سيكون لها أثر إيجابي واضح على كل الشرائح الاستهلاكية في المجتمع الأردني. لذلك ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن رابط دعم الكهرباء، وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور حسين اللبون قد أوضح أمرا هاما بخصوص تسجيل دعم الكهرباء. وهو أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة سيعرف انخفاضا ملحوظا أو لن تتأثر لحوالي 93% لكل مشتركي القطاع المنزلي من المواطنين الأردنيين. وهم الذين يستهلكون ما يدقر بحوالي من 600 كيلو واط ساعة في الشهر وتبلغ قيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً. وسنتحدث في مقالنا اليوم عبر موقع ثقفني عن تقديم دعم الكهرباء، تابعوا معنا.

تقديم دعم الكهرباء

يبحث جل المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عن رابط تقديم دعم الكهرباء 2022، وهذا عقب تصريحات اللبون عن هذا الموضوع. من أهم ما جاء فيها أنه ستتم التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيضات في التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية الأساسية كالقطاع التجاري والصناعي، والفندقي، والزراعي والمستشفيات، وهذا سيكون له أثر إيجاببي كبير على المجال الاقتصادي بفضل هذه الأنشطة.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة لمن يستفسرون عن موضوع تقديم دعم الكهرباء. بأن هذه الإجراءات تنعقد ضمن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية في الثلث الأول لسنة 2022، وهذا عبر توجيه دعم التعرفة الكهربائية لكل المشتركين الأردنيين. وحذف التشوّهات في التعرفة الحالية من أجل زيادة الشفافية والعمل على تبسيط الفواتير من أجل تيسير فهمها على كل المشتركين.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من توضيح للمستعلمين عن كيفية تسجيل دعم الكهرباء بأن الخطة الموضوعة. تهدف أيضا إلى القيام بتنفيذ مطالب كل القطاعات الاقتصادية الحيوية بالأردن، والمعنية بتخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية من أجل زيادة التنافس. وتعزيز القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، كما نبّه اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية الموضوعة كانت بعد تشاور طويل مع ممثّلي مجلس النوّاب ولجنتيّ الطّاقة والقطاع الخاصّ.

شروط تقديم في منظومة الكهرباء الجديدة

من أجل تقديم دعم الكهرباء، تم وضع شروط محددة يجب توفرها في المواطنين الأردنيين من أجل تسجيل دعم الكهرباء. وأولها هي أن يوفر كل المواطنين الأردنيين المستندات اللازمة ذلك، ويقوموا بتقديمها عند التسجيل. ويكون تقديم على عددا كهربائي واحد فقط لا غير لكل ربّ أسرة أردني. وكذلك يتم تسجيل الأردنيات المتزوجات بغير أردنيين، إذا كنّ ربات أسرة ولهن دفاتر.

علاوة على ذلك، لكل من يرغم في تقديم دعم الكهرباء يجب أن يقوم مسجلي صندوق المعونة الوطنية. الذين يستوفون االشروط بتسجيل دعم كهرباء، وكذلك كل منتفعي الدعم التكميلي تكافل، وأيضا منتفعي المكرمة السابقة. ويمكن كذلك للمقيمين بالأردن ممن ينتمون إلى قطاع غزة أن يقوموا بالتقديم. على أن يكون لديهم مراجعة لدائرة الأحوال المدنية الخاصة بهم، كما يسمح بتسجيل أصحاب الجوازات الأردنية المؤقتة.

كيفية تقديم دعم كهرباء

يمكن لكل المواطنين الأردنيين التسجيل من خلال الدخول إلى رابط منصة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الخاص بدولة الأردن. وهذا من أجل التسجيل الإلكتروني على رابط دعم الكهرباء، يقوم المواطن الأردني بإدراج كافة البيانات المطلوبة منه في الخانات المناسبة. ثم يقوم بتسجيل طلبه، وينتظر أن يتم تفعيل تسجيله الإلكتروني من خلال منصة دعم الكهرباء.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال، لقد تحدثنا عن موضوع يهم الكثير من فئات المواطنين الأردنيين، وهو كيفية تسجيل دعم الكهرباء، كما ذكرنا لكم شروط تقديم منصة دعم الكهرباء 2022.