السعودية تتخطى 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية المستمرة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المملكة العربية السعودية، أكدت وزارة الصحة السعودية في البيان اليومي عن الحالات تواصل الإرتفاع في إعداد الإصابات، ليتخطى أكثر من 5000 حالة إصابة خلال اليوم الأربعاء 12 يناير، وثبات حالات الوفيات كما هي تقريبا كل يوم بعدد 2 حالة فقط.

حالات الإصابات بالسعودية بفيروس كورونا الأربعاء 12 يناير

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 عن عدد الإصابات التي ثبت إيجابية العينات بعد إجراء التحاليل المناسبة لها، ووصل عدد الحالات ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا بالسعودية إلى 5362 حالة إصابة، ليرتفع إجالي الحالات المصابة حتى الآن إلى 593545 حالة إصابة.

حالات الوفيات بالسعودية بفيروس كورونا الأربعاء 12 يناير

ووصل عدد المتوفين خلال الأعداد المعلنة اليوم الأربعاء 12 يناير إلى 2 حالة توفاه الله، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة منذ بداية جائحة كورونا في 2019 إلى 8899 حالة وفاة، وهو ما يطمئن المجتمع السعودي أكثر في ظل حالة القلق من أعداد الإصابات المرتفعة، نجد معدل ضعيف لا يذكر قياسا على أعداد الإصابات.

حالات المتعافين بفيروس كورونا الأربعاء 12 يناير

أما من ناحية أعداد المتعافين الذين تم شفاؤهم وخروجهم من المستشفى بعد التأكد طبقا لبرتوكلات منظمة الصحة العالمية، وصل العدد طبقا لتقرير وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء 2499 حالة، ليصل بذلك إجمالي أعداد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 552057 حالة متعافي، وتناشد وزارة الصحة السعودية جميع من هم على أرض المملكة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة، والنظافة الجيدة وغسل اليدين جيدا.