أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة

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طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي ست غارات على محافظة صعدة. طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدةشن طيران العدوان السعودي ست غارات على محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان الغاشم شن ثلاث غارات على خزانات المياه في حقل تلمص بمدينة صعدة محدثا أضراراً فيها. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي عاود استهدف شبكة الاتصالات في منطقة العبدين بغارتين ، واستهدف بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الحشوة بعد ساعات من قصف شبكات الاتصالات في مناطق العبدين، وعلاف، وجبل عجلة بمديرية حيدان

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