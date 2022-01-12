أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور الرضي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور الرضي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد مشلي زيد الرضي، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس النواب، وإخوانه، وأولاد الفقيد، وإلى كافة آل الرضي، بمديرية بني العوام محافظة حجة، وذلك بوفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- شقيقه الشيخ/ منصور مشلي زيد الرضي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة في مختلف المنعطفات التاريخية وإنحيازه الدائم لمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية، منوها كذلك إلى سجاياه الحميدة، واسهاماته على صعيد التنمية المحلية، وحضوره السياسي والاجتماعي الفاعل، وماحظي به الفقيد من إحترام وتقدير في أوساط المجتمع.
وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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