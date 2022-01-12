أخبار اليمن : منظمة: وصول 24 ألف مهاجر إلى اليمن في 2021

منظمة: وصول 24 ألف مهاجر إلى اليمن في 2021أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، وصول 24 ألف مهاجر إلى اليمن خلال عام 2021.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على "تويتر"، أنه "وصل 24 ألف مهاجر إلى اليمن خلال 2021، 89 في المئة منهم من إثيوبيا، فيما 11 في المئة من الصومال".

ولفتت إلى أن "10 في المئة من هؤلاء المهاجرين أطفال، فيما 13 في المئة منهم نساء."

وذكرت المنظمة الأممية أنه "لا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين في مختلف أنحاء اليمن، مع إمكانيات تنقل آمن محدودة أو وصول مقيد إلى الخدمات الأساسية".

وتابعت: "تواجه النساء والأطفال على وجه الخصوص مخاطر كبيرة، إذ يتم احتجاز الكثير من جانب المهرّبين، ويتعرضن للعنف الجسدي والانتهاكات".

