قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تصدرت قائمة الاعتقالات، إذ تم اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها فى مدينة الخليل وبلدتى يطا وحلحول، أما فى محافظة جنين شمال الضفة، فتم اعتقال 3 فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.
وفى القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنين خلال اقتحام عدد من المنازل فى بلدة العيسوية، فيما قامت قوات أخرى باعتقال المعلم إياد إلياس ربيع، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله وفتشته فى بلدة بيت عنان الواقعة شمال غرب القدس.
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