بسبب أوميكرون.. حاكم نيوجيرسى يعلن حالة الطوارئ فى الولاية

جدة - نرمين السيد - وقال مورفى، إن نيوجيرسى كانت تسجل 35000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا مع أكثر من 10000 حالة دخول إلى المستشفى حاليًا.

وأضاف أن "فيروس كورونا يمثل تهديدا كبيرا لدولتنا ويجب أن نلتزم بكل الموارد المتاحة لدحر الموجة التى يسببها متحور أوميكرون".

وتابع: "بينما نأمل فى العودة إلى الحالة الطبيعية فى أقرب وقت ممكن، فإن الخطوة التى أتخذها اليوم هى إجراء منطقى من شأنه حماية سلامة ورفاهية جميع سكان نيوجيرسي".