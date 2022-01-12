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تابع مباراة تونس ومالي عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

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عمر شويل - جدة تابع مباراة تونس ومالي من خلال القنوات المفتوحة علي الأقمار الصناعية المختلفة . حيث يتم إذاعة مباراة اليوم عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في أطار الجولة الأولي من كأس أمم أفريقيا 2022 . وتشهد مباراة تونس ومالي اليوم منافسة محتدمة بين الفريقين اللذان يتمتعان بتاريخ كروي كبير في مبارياتهم الدولية والمحلية . كذلك تحدد موعد مباراة تونس ومالي اليوم بينهما ضمن المجموعة الأولي في مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية . وتدور أحداث مباراة تونس اليوم مع فريق مالي علي الملعب الكاميروني ليمبي . ويتأمل الشعب التونسي في مباراة تونس اليوم بالفوز لكي ما يتم عودة الأمل لهم بعد خسارة منتخب عربي وهو منتخب مصر .

تابع مباراة تونس ومالي
نتيجة مباراة تونس ومالي

تابع مباراة تونس ومالي ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية

في لقاء اليوم مباراة تونس ضد منتخب مالي يتأمل جماهير نسور قرطاج بأن يحصد فريق تونس الفوز وتحقيق . ثلاثة نقاط تضاف لرصيده . كما أن مباراة تونس اليوم هي المباراة الأولي في انطلاق الجولة الأولي في مجوعة تضم ثلاثة فرق أخري . كذلك يتأمل شعب تونس من خلال متابعتهم المباراة عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي . بأنه لا بد من الفوز حتي تعود البسمة علي أوجه الشعب التونسي . بعد أن غابت عنهم بهزيمة الفريق التونسي في مبارياته في كأس العرب الماضي . حيث أن موعد مباراة تونس ومالي اليوم يترقبه الشعب التونسي بالكامل ونصب أعينهم علي كافة أفراد المنتخب التونسي لتحقيق الفوز .

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

تعددت القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي علي الأقمار الصناعية المتعددة . من ضمن هذه القنوات لنقل مباراة تونس ومالي اليوم هي قنوات بي أن سبورت الرياضية والتي لها معلق مباراة تونس ومالي الخاص بها وفي الغالب سيكون عصام الشوالي . ونتعرف علي تردد بي أن سبورت ماكس الناقلة مباراة تونس اليوم كالتالي :-

  1. القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي بي أن سبورت ماكس علي نايل سات بتردد 12604 .
  2. كما يتم ضبط الاستقطاب للقناة بشكل أفقي .
  3. بجانب ضبط معدل الترميز علي رقم 27500 .
  4. المعدل لتصحيح الخطأ لقناة بي أن سبورت ماكس 2/3 .

ترددات القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي التابعة لكوت ديفوار

  • تابع مباراة تونس ومالي علي قناة RT1 كوت ديفوار القمر الصناعي بدر بتردد 11996 .
  • كذلك يجب ضبط الاستقطاب بمعد أفقي .
  • معدل الترميز لقناة RT1 هو 27500 .
  • معدل تصحيح الخطأ 3/4 .

تردد قنوات ناقلة مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

  1. قناة الجزائر الأولي علي القمر الصناعي نايل سات بتردد 11680 .
  2. كما يتم ضبط معدل الترميز لقناة الجزائر برقم 27500 .
  3. الاستقطاب لقناة الجزائر الأولي “عمودي” .
  4. المعدل لتصحيح الخطأ 5/6 .

تابع مباراة تونس ومالي مع تشكيل فريق تونس في أولي مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

بتشكيل فريق تونس اليوم يتوقع الجمهور التونسي نتيجة مباراة تونس ومالي . اليوم بأن يتم الفوز لصالح منتخب تونس وتشكيل منتخب تونس اليوم في كأس أمم أفريقيا كالتالي :-

  • سيكون في حراسة مرمي منتخب تونس اليوم اللاعب فاروق بن مصطفي .
  • كما يأتي في خط الدفاع كلاً من محمد دراجو ، علي معلول ، منصر طالبي ، بلال العيفه .
  • كذلك سيكون في خط وسط مباراة تونس اليوم كلاً من حنبعل مجبري ، غيلان الشعلاني ، عيسي العيدوني ، نعيم السليتي ، سيف الدين خاوي .
  • مباراة تونس ومالي اليوم سيكون في خط الهجوم اللاعب وهبي الخرزي .

تشكيل منتخب مالي في أولي مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

  1. يأتي في أولي مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية لمنتخب مالي حراسة المرمي اللاعب إبراهيم منكورو .
  2. كما يأتي في خط الدفاع اللاعبين مامادو فوفانا ، فلاي ساكو ، سينوكوبالي ، بجانب اللاعب تراوري .
  3. كذلك سيكون في أول مباراة لمنتخب مالي في كأس أمم أفريقيا وخط الوسط أمادو حيدروه أليو ديانج ، ساميسكو .
  4. أما في خط هجوم منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا 2022 سيكون البلال توريه ، موسي جينيو ، أمادو تراوري .

تابع مباراة تونس ومالي ضمن مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية وأول مباراة تجمع بينهم . اليوم في أطار كأس أمم أفريقيا 2022 المقام في الكاميرون . والتي ستكون بالتوقيت العالمي جرينتش الساعة 13 .

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