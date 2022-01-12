نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباراة تونس ومالي عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع مباراة تونس ومالي من خلال القنوات المفتوحة علي الأقمار الصناعية المختلفة . حيث يتم إذاعة مباراة اليوم عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في أطار الجولة الأولي من كأس أمم أفريقيا 2022 . وتشهد مباراة تونس ومالي اليوم منافسة محتدمة بين الفريقين اللذان يتمتعان بتاريخ كروي كبير في مبارياتهم الدولية والمحلية . كذلك تحدد موعد مباراة تونس ومالي اليوم بينهما ضمن المجموعة الأولي في مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية . وتدور أحداث مباراة تونس اليوم مع فريق مالي علي الملعب الكاميروني ليمبي . ويتأمل الشعب التونسي في مباراة تونس اليوم بالفوز لكي ما يتم عودة الأمل لهم بعد خسارة منتخب عربي وهو منتخب مصر .

تابع مباراة تونس ومالي ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية

في لقاء اليوم مباراة تونس ضد منتخب مالي يتأمل جماهير نسور قرطاج بأن يحصد فريق تونس الفوز وتحقيق . ثلاثة نقاط تضاف لرصيده . كما أن مباراة تونس اليوم هي المباراة الأولي في انطلاق الجولة الأولي في مجوعة تضم ثلاثة فرق أخري . كذلك يتأمل شعب تونس من خلال متابعتهم المباراة عبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي . بأنه لا بد من الفوز حتي تعود البسمة علي أوجه الشعب التونسي . بعد أن غابت عنهم بهزيمة الفريق التونسي في مبارياته في كأس العرب الماضي . حيث أن موعد مباراة تونس ومالي اليوم يترقبه الشعب التونسي بالكامل ونصب أعينهم علي كافة أفراد المنتخب التونسي لتحقيق الفوز .

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

تعددت القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي علي الأقمار الصناعية المتعددة . من ضمن هذه القنوات لنقل مباراة تونس ومالي اليوم هي قنوات بي أن سبورت الرياضية والتي لها معلق مباراة تونس ومالي الخاص بها وفي الغالب سيكون عصام الشوالي . ونتعرف علي تردد بي أن سبورت ماكس الناقلة مباراة تونس اليوم كالتالي :-

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي بي أن سبورت ماكس علي نايل سات بتردد 12604 . كما يتم ضبط الاستقطاب للقناة بشكل أفقي . بجانب ضبط معدل الترميز علي رقم 27500 . المعدل لتصحيح الخطأ لقناة بي أن سبورت ماكس 2/3 .

ترددات القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي التابعة لكوت ديفوار

تابع مباراة تونس ومالي علي قناة RT1 كوت ديفوار القمر الصناعي بدر بتردد 11996 .

علي قناة RT1 كوت ديفوار القمر الصناعي بدر بتردد 11996 . كذلك يجب ضبط الاستقطاب بمعد أفقي .

معدل الترميز لقناة RT1 هو 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 3/4 .

تردد قنوات ناقلة مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

قناة الجزائر الأولي علي القمر الصناعي نايل سات بتردد 11680 . كما يتم ضبط معدل الترميز لقناة الجزائر برقم 27500 . الاستقطاب لقناة الجزائر الأولي “عمودي” . المعدل لتصحيح الخطأ 5/6 .

تابع مباراة تونس ومالي مع تشكيل فريق تونس في أولي مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

بتشكيل فريق تونس اليوم يتوقع الجمهور التونسي نتيجة مباراة تونس ومالي . اليوم بأن يتم الفوز لصالح منتخب تونس وتشكيل منتخب تونس اليوم في كأس أمم أفريقيا كالتالي :-

سيكون في حراسة مرمي منتخب تونس اليوم اللاعب فاروق بن مصطفي .

كما يأتي في خط الدفاع كلاً من محمد دراجو ، علي معلول ، منصر طالبي ، بلال العيفه .

كذلك سيكون في خط وسط مباراة تونس اليوم كلاً من حنبعل مجبري ، غيلان الشعلاني ، عيسي العيدوني ، نعيم السليتي ، سيف الدين خاوي .

كلاً من حنبعل مجبري ، غيلان الشعلاني ، عيسي العيدوني ، نعيم السليتي ، سيف الدين خاوي . مباراة تونس ومالي اليوم سيكون في خط الهجوم اللاعب وهبي الخرزي .

تشكيل منتخب مالي في أولي مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يأتي في أولي مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية لمنتخب مالي حراسة المرمي اللاعب إبراهيم منكورو . كما يأتي في خط الدفاع اللاعبين مامادو فوفانا ، فلاي ساكو ، سينوكوبالي ، بجانب اللاعب تراوري . كذلك سيكون في أول مباراة لمنتخب مالي في كأس أمم أفريقيا وخط الوسط أمادو حيدروه أليو ديانج ، ساميسكو . أما في خط هجوم منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا 2022 سيكون البلال توريه ، موسي جينيو ، أمادو تراوري .

تابع مباراة تونس ومالي ضمن مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية وأول مباراة تجمع بينهم . اليوم في أطار كأس أمم أفريقيا 2022 المقام في الكاميرون . والتي ستكون بالتوقيت العالمي جرينتش الساعة 13 .