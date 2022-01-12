التسجيل فى رياض الأطفال الحكومي 2022 الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم فى روضة الاطفال الحكومية للعام الدراسي 1443 والتسجيل فى منصة روضتي الخاصة برياض الاطفال الحكومي فى السعودية والتي تتبع وزارة التعليم وسن القبول فى رياض الاطفال الحكومي من 3 سنوات إلى 8 سنوات وتسعي وزارة التعليم لتطوير المناهج الدراسية والعمل على تنمية المهارات الذهنية والعاطفية والاجتماعية وتطوير المستوي البدني لدى طلاب رياض الاطفال والارتقاء بمستواهم وإعدادهم بشكل جيد لدخول المراحل التعليمية التالية ومتابعة أدائهم الدراسي فى مرحلة رياض الاطفال.

شروط التسجيل فى رياض الاطفال الحكومي 1443

التسجيل فى رياض الاطفال الحكومي لحاملي الجنسية السعودية فقط.

كذلك يجب أن يكون الطفل حاصل على التحصينات الأساسية.

وان يتبع الإرشادات والإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

ثم يتم قبول الاطفال فى السن القانوني لرياض الاطفال الحكومية من عمر 3 سنوات فى عام 2022.

أيضاً يجب توقيع الكشف الطبي على الطفل وأجراء الفحوصيات الطبية اللازمة قبل البدء فى التسجيل فى الروضة الحكومية فى المملكة.

كذلك يجب أن يكون الطفل المتقدم للتسجيل مضاف فى السجل العائلي للأسرة.

أيضاً يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل الأصلية وفى حالة عدم وجودها يتم تقديم ” خطاب تسنين” صادر من احد المراكز الصحية.

ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة للتسجيل في الروضة الحكومية من قبل ولي الامر.

ويجب التزام ولي الامر بالتسجيل في مواعيد التقديم في رياض الاطفال الحكومي.

خطوات التسجيل في رياض الاطفال الحكومي 2022

المستندات المطلوبة فى التسجيل فى رياض الاطفال الحكومي