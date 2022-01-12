جونسون يعتذر أمام البرلمان بسبب خرقه لقيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قال جونسون: "أريد أن أعتذر، أعرف أن الملايين قدموا تضحيات غير عادية، أعرف مدى الغضب الذى يشعرون به منى، ومع الحكومة التى أقودها".

وأضاف: "على الرغم من أننى لا أستطيع توقع الاستنتاجات الحالية، فقد تعلمت بما فيه الكفاية أن هناك أشياء لم نحققها بالشكل الصحيح. يجب أن أتحمل المسؤولية .. ذهبت إلى تلك الحديقة بعد 6 أيام من يوم 20 مايو 2020، أعتقد أن هذا كان حدث عمل .. بعد فوات الأوان كان ينبغى أن أرسل الجميع بالداخل بعيدا".

وكانت قد تمت دعوة ما يصل إلى 100 شخص لحضور حفل مشروبات كحولية، فى حديقة داونينج ستريت أثناء إغلاق كورونا الأول، وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وزوجته ضمن حوالى 30 شخصا حضروا التجمع فى 20 مايو 2020.