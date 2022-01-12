زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - وقال مركز شبكات الزلازل الصينى وفقا لوكالة أنباء "شينخوا"، "إن الزلزال، الذى وقع عند الساعة 6:20 مساء بتوقيت بكين، كان بعمق 10 كيلومترات".

وكانت محافظة منيوان قد تعرضت يوم السبت الماضى، لزلزال بقوة 6.9 درجة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، فضلا عن تضرر 217 منزلا وجزء من الطرق والجسور وخطوط المياه، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية.