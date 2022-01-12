نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd إعلان نتائج الاستحقاق عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من أكثر الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية للمتقدمين لتسهيل عملية تقديم الطلب، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني مزيد من المعلومات حول إعلان نتائج الاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ترد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أسئلة المتابعين الخاصة بالنظام الاجتماعي المطور الجديد، حيث تسائل أحد المواطنين حول موعد إعلان نتائج الأهلية، وردت الوزارة بأنها بالفعل تبدأ في الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجيًّا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت أنها ستقوم بأعلام المواطنين من خلال إرسال رسالة نصية للمستفيدين بنتيجة الاستحقاق، مؤكدة أن النظام الجديد يشمل جميع الفئات المختلفة، أبرزها الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، علي ان يكون المعيار الرئيسي لدي الوزارة هو أن تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي حالة أردت معرفة نتائج الأهلية ومتابعة حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية.

أولا .. قم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي). ثانياً .. ثم قم بالتسجيل الدخول في المنصة. ثالثاً.. قم بالدخول على الملف الموحد ضمن الاختيارات رابعاً .. قم بملأ المعلومات المطلوبة امامك. خامساً.. ثم اضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم. وأخيرا .. قم بمتابعة إجراءات الطلب من خلال أيقونة الطلبات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أما عن شروط الاستحقاق التي يتم من خلالها تقديم الدعم إلي المواطنين، والموافقة على الطلب بشكل رسمي، فهي علي النحو التالي.

أولا إلا يكون الدخل الخاص للأسرة أقل من الحد الأدنى المخصص في المعاش.

ثانياً لابد أن لا يكون مقيماً في إحدى دور الايواء التي ترعاها المملكة السعودية.

ومن ثم الا يكون المتقدم من أصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

لابد أن يكون المستحق سعودي الجنسية ويشترط أن يكون مقيماً إقامة داخل المملكة السعودية.

يتم منح المعاش الى الأفراد ذوي الظروف الخاصة (الايتام والارامل و ذوي الاعاقة).

تصنيف فئات الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يتم تصنيف المستحقين بعد قبول طلبهم إلي الفئات التالية.

أولا مستحق غير قابل للتأهيل، منهم: (كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا تمكن صاحبها من العمل)

ثانياً مستحق قادر على العمل..

ثالثاً مستحق قابل للتأهيل، منهم: (أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليكون قادراً على العمل).

حالات يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور بها

وتستمر الوزارة في توضيح كافه التفاصيل الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أكدت علي وجود حالات يصعب فيها صرف المعاش وهي، أن تخلف شرط من شروط الاستحقاق المذكورة، أو ثبت للوزارة عدم صحة البيانات المقدمة عن المتقدم، وفي حالة التأخر في تقديم البيانات الشخصية التي تطلبها الوزارة، وفي حالة إذا ثبت عدم الالتزام بخطة التأهيل، أو وفاة المستحق أو تنازله عن المعاش.