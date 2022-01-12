طولي شعرك لأخر ظهرك حوالي 10سم في إسبوع وملأ الفراغات وتنعيم الشعر

وصفات لتطويل وكثافة الشعر، تعاني الكثير من النساء من صعوبة نمو الشعر، حيث أن شعر حواء هو تاج لجمالها وتسعي دائماً للحفاظ عليه من التقصف وتعمل على تغذيتة، واليوم سوف نتناول العديد من الوصفات السحرية لتطويل وتكثيف الشعر.

وصفة البيض لتطويل الشعر

البيض عنصر فعال وقوي لنمو الشعر ويعمل على تطويله لإنه غني بالبروتينات والكبريت التي تساعد على تحفيز نمو الشعر ومحاربة تساقط الشعر.

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة الإستخدام :

نقوم بفصل بياض البيض. نضيف له زيت الزيتون والعسل. نضع الخليط على فروة الرأس والشعر. نتركة لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بشطف الشعر.

وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر:

الأفوكادو يتوافر به فيتامين E الذي يحفز نمو الشعر كما أنه غني بالبروتين لتطويل وتغذية الشعر.

المكونات:

ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ليمون.

طريقة الاستخدام:

نقوم بوضع الأفوكادو في وعاء ونقوم

بهرسه حتى يصبح ناعماً. نضيف زيت الزيتون ونخلط جيداً. نعصر الليمون ونخلط المكونات معاً. ضعي الخليط على فروة الرأس. نتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بشامبو خفيف.

وصفة زيت الثوم وزيت الزيتون بزيادة كثافة الشعر:

هذه الخلطة المكونة تعد من أفضل الخلطات الهندية المستخدمة لتطويل الشعر وتكثيفه، فالزيوت المستخدمة في هذه الخلطة تغذي فروة الرأس وأطراف الشعر كونها مليئة بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر لينمو ويصبح أقوى، ويتم إستخدامها مرة واحدة كل أسبوع.

طريقة تحضير الخلطة السحرية:

نقوم بخلط الزيوت مع بعض بنسب متساوية وندهن فروة الرأس والشعر مرة كل أسبوع.

خلطة نبات الجرجير وزيت الزيتون:

نقوم نخلط حزمة صغيرة من الجرجير و القليل من زيت الصبار و القليل من زيت الزيتون. بمزج المكونات مع بعضها وتدليك فروة الرأس والأطراف بها. بترك هذا الخليط على الرأس لمدة لاتقل عن ٥ ساعات، ويمكنكِ استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت الخروع وجوز الهند:

هذة الوصفة تساعد في تنعيم وتطويل الشعر بشكل كبير حيث أن زيت الخروع يوفر كافة العناصر التي تساعد في كثافه الشعر وحماية الأطراف من التقصف.

ويساعد ويعالج زيت جوز الهند كافة المشاكل التي تواجه فروة الرأس و الشعر.

مكونات الخلطة:

5 ملاعق زيت الخروع.

5 ملاعق زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: