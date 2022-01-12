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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن كيفية معرفة نتيجة فحص كورونا وزارة الصحة السعودية ومتى تظهر نتيجة فحص كورونا سلبية وإيجابية تزامنا مع مناشدة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية المواطنين ، بضرورة تلقي الجرعة الثالثة المعززة للقاح فيروس كورونا المستجد ، منعا لتفشي المتحور أوميكرون الجديد بالمملكة.

ضوابط تلقي الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن أهمية تلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد وحددت الوزارة اهم النقاط التي تفيد متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح كالآتي:

اوضحت الوزارة ان الجسم مناعته تنخفض بعد 6 اشهر من تلقي الجرعة الثانية للفيروس لذلك لابد من تلقي الجرعة الثالثة المعززة

أشارت الوزارة إلي أهمية تلقي الجرعة الثالثة منعا لانتشار المتحور أوميكرون بالمملكة العربية السعودية.

وناشدت الوزارة كبار السن لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية. لانه اكثر الفئات عرضة للإصابة بالمتحور أوميكرون الجديد نظرا لضعف المناعة الطبيعي لديهم .

وقالت الوزارة ان الجرعة الثالثة المعززة ترفع المناعة بنسبة 25% ضد الإصابة بالمتحور أوميكرون الجديد.

وذكرت ايضا انه لابد من اخذ هذه الجرعة للحد من حالات الوفاة المنتشرة بالمستشفيات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وتسعي المملكة العربية السعودية جاهدة إلي حماية المواطنين من خطر تفشي متحور الدلتا الجديد أوميكرون، لما يلحق به من اضرارا جسمية بالشخص المصاب ، وينتشر بسرعة فائقة فتصبح كارثة علي الاقتصاد وعلي كل امور الدولة مجددا.

متى تظهر نتيجة فحص كورونا

وأجابت وزارة الصحة السعودية عن سؤال متى تظهر نتيجة فحص كورونا موضحة أنها الوزارة ترسل رسائل نصية بالنتائج للملقحين بالجرعة الثالثة عبر الهاتف الجوال لكل شخص.

نتيجة فحص كورونا وزارة الصحة السعودية

وأوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أن نتيجة اللقاح تظهر في خلال من 12 وحتي 72 ساعة من تلقي اللقاح.

وأشارت إلى أن نتائج فحص كورونا في السعودية إذا لم يتم إرسال رسالة نصية بنتيجة اللقاح للمتلقي. وذلك خلال مدة اقصاها 72 ساعة عليه الاتصال علي الرقم التالي لارسال بلاغ الي الجهة المختصة بعدم تلقي نتيجة فحص كورنا وزارة الصحة السعودية، على الرقم 973.

أعراض المتحور أوميكرون الجديد