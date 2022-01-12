أخبار اليمن : مسؤولون يفتتحون مركزا تجاريا في العاصمة صنعاء

مسؤولون يفتتحون مركزا تجاريا في العاصمة صنعاءافتتح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، مركز "أون تايم مول" في مديرية معين.

واستمع الدرة وعباد، من المستثمر أمين وهاس، إلى شرح عن المركز الذي يحتوي على معارض وخدمات تجارية وألعاب للأطفال.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، دعم حكومة الإنقاذ للمشاريع الاستثمارية الاقتصادية وتشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لهم.. لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية البناء والتنمية.

ودعا الوزير الدرة رجال المال والأعمال في القطاع الخاص لمواصلة نشاطهم الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص والامتيازات الاستثمارية بما من شأنه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة وتنمية موارد الاقتصاد الوطني.

فيما أشار أمين العاصمة إلى أهمية هذه المشاريع لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بأمانة العاصمة .. مؤكداً التزام السلطة المحلية بدعم المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تخفيف الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب العدوان.

ولفت إلى أهمية هذه المشاريع الاستثمارية التي تعكس حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في امانة العاصمة.. حاثا على ضرورة الاهتمام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة والمواقف وغيرها من الخدمات.

