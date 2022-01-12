حظر تجول ومنع التجمعات.. تونس تعيد "قيود كورونا"

قررت تونس إعادة فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين، اعتبارا من الخميس، لمواجهة التفشي السريع لوباء كورونا.
ويأتي الإعلان عن هذه القيود الجديدة فيما يتفاقم انتشار وباء "كوفيد 19" داخل المدارس في تونس، وسط مخاوف من تأثير الإجراءات على الاقتصاد.
وتتضاعف الإصابات بالمتحور "أوميكرون" بشكل يومي، مما اضطر السلطات لغلق عشرات الفصول المدرسية وأكثر من 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية، فضلا عن إطلاق عمليات مكثفة للتقصي في صفوف التلاميذ داخل المدارس.
في غضون ذلك، أوصت الثلاثاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بعد اجتماعها بخصوص الوضع الوبائي داخل الوسط المدرسي بمواصلة الدروس في المؤسسات التعليمية وعدم تغيير روزنامة العطل المدرسية لهذه السنة.
وجاءت هذه التوصية رغم صدور اقتراحات سابقة من الأطباء بغلق المدارس أو تقديم موعد العطلة تفاديا لمزيد انتشار عدوى متحور "أوميكرون" السريع.
في غضون ذلك، دعت اللجنة العلمية كامل الأسرة التعليمية إلى استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا من أجل الحماية من الآثار الخطيرة للإصابة بالفيروس.
وأفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمين سليم، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن النظر في تطعيم الفئة العمرية بين 5 و12 سنة تأجل في الوقت الحالي بسبب انتشار "أوميكرون".
واتجهت التوصيات إلى مواصلة حث المدرسين على استكمال جرعات التطعيم، لأن 13 ألف منهم لم يستكملوا التطعيم بعد.
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