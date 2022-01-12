سويسرا تخفض مدة الحجر الصحى إلى خمسة أيام بدلا من سبعة

وذكرت الحكومة السويسرية ، فى بيان ، "أن الوضع الوبائى حرج ويصعب تقييمه، وقررنا تخفيض فترة الحجر الصحى إلى خمسة أيام بدلا من 7، إذ يشعر المسؤولون بالقلق من أن الموجة يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية فى البلاد حيث حصل ثلث السكان فقط على جرعتين و30 % فقط حصلوا على جرعة معززة".
وأضافت الحكومة أن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس، مؤكدة أن متحور أوميكرون له وقت أقصر للعدوى ولانتقال إلى أشخاص آخرين.
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