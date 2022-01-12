المواصفات الكاملة لهاتف galaxy s21 5G بعد إعلان سامسونج طرحه بالأسواق رسمياً

قامت شركة سامسونج الكورية مؤخرا بطرح هاتفها الجديد galaxy s21 في الأسواق، وذلك بعد أن أخرت الشركة طرحه ليكون في أوائل عام 2022 بدلاً من عام 2021، وعانت الشركة من تأخير نزوله عددت مرات بسبب قلة وجود الرقائق في الأسواق العالمية، ولكن عاودت بنشر إعلان عن تنزيل هاتف سامسونج جالاكسي في شكله الجديد، وفعليا تم نشر جميع المعلومات التي تخص الهاتف الجديد معلوماته وسعره في الأسواق ومواصفاته، ومن مقالنا سنكشف مميزات وكل مايخص الهاتف الجديد من سامسونج.

مواصفات موبايل Samsung Galaxy s21 5G

بحسب أخر تصريحات من الشركة الكورية سامسونج أهم وأكبر الشركات المصنعة للتكنولوجيا أن للهاتف شكل جديد فهو سيكون مقاوم للماء وكذلك الأتربة، وسيتم طرحه بأكثر من لون مميز، كما أنه حاصل على شهادة IP68

الهاتف به كاميرا أمامية دقتها عالية MP32 فتجعل صور السلفي أكثر دقة وسلاسة ووضوح.

إصدار الهاتف الجديد به كاميرا أمامية ثلاثية.

موبايل سامسونج جالاكسي الجديد s21 مقاس شاشته 6.4 بوصة وهي شاشة عبارة عن Dynamic AMOLED 2X وهي ذات التصميم المثقوب، وبالشاشة ماسح للبصمة ضوئي وتحديث يصل معدله إلى 120 هيرتز، كما أن الشاشة تعمل بدقة عالية.

بطارية الهاتف ليثيوم أيون سعتها حوالي 4500 مللي أمبير.

و دقة المستشعر الأساسي للموبايل جاءت MP 12.

الكاميرا بها تقريب 3X بصري وعدسات تليفوتوغرافية دقتها MP 8.

الهاتف به فتحة عبارة عن عدسة f / 1.8 و OIS.

الموبايل يعمل على نظام الأندرويد 12.

يأتي مع شاحن سريع قوته حوالي 25 وات.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي s21 في الأسواق