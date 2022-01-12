نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC 6-5 الرياضية السعودية الناقلة مباراة ريال مدريد وبرشلونة supercopadeespana في المقال التالي
عشاق المتعة والإثارة والكرة العالمية يترقبون الليلة كلاسيكو الأرض، لمشاهدة اللقاء يجب أستقطاب تردد قناة ssc الرياضية السعودية، المالك الحصري لنقل الكلاسيكو لجميع دول العالم، لذا فالقناة هي أهم القنوات الرياضية العربية والعالمية اليوم، من حيث البحث عن ترددها حتى يتمكن محبي الريال والبارسا من مشاهدة اللقاء على الهواء مباشراً الليلة، من ملعب أستاد الملك فهد الدولي، لذا سنقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني التردد الجديد للقنوات، على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات الناقلة للسوبر الأشهر والأقوى على مستوى العالم.
تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2022
إذا كنت من عشاق الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، فعليك بتنزيل تردد قنوات ssc فهي تنقل أقوى بطولة محلية في الوطن العربي الدوري السعودي للمحترفين، وما يضمه من لاعبين عالميين يمثلون منتخبات بلادهم في المحافل الدولية، وكذالك تهتم القنوات بنقل البطولات القارية، فهي تنقل بطولة دوري أبطال أسيا وتعاقدت كذالك على بطولة كأس الأمم الأسيوية بالصين العالم القادم، وبطولة كأس السوبر الأسباني التي تنقلها للعالم أجمع اليوم، لذا سوف ننشر لك التردد الجديد حتى تستمتع بكرة القدم على جميع المستويات.
أحدت تردد لمجموعة قنوات ssc عرب سات
|التردد
|12418
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|4/3
مباراة كلاسيكو الأرض الليلة
تنقل قنوات الرياضية السعودية مباراة السوبر الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة المرتقبة عبر قناتي SSC HD 5 بتعليق المعلق فهد العتيبي، وأيضاً قناة SSC HD 6 بتعليق المعلق عبد الله الحربي، حتى يختار المشاهد المعلق الذي يحب الاستماع إليه.
الاستوديو التحليل لمباراة السوبر الإسباني الليلة
تردد قناة SSC الرياضية السعودية نايل سات
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
|التصحيح
|6/5
مميزات قنوات SSC الرياضية السعودية
- تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بصورة مجانية للجماهير داخل وخارج المملكة.
- تقدم المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني السعودي على القنوات المجانية بصيغة SD.
- تقدم مجموعة ممتازة من البرامج الرياضية خاصة في كرة القدم والألعاب الأخرى.
- تمتلك المجموعة باقة ممتازة من المعلقين والمحللين وشبكة مراسلين منتشرة في جميع الملاعب.
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