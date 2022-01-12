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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع خطوات التسجيل فى توكلنا بدون أبشر وبرقم الحدود للوافد - ثقفني
التسجيل فى توكلنا بدون أبشر للمواطن والوافد وأسهل طريقة للتسجيل فى تطبيق توكلنا الصحي وشروط التسجيل فى توكلنا للوافد والمقيم حيث اصبح تطبيق توكلنا احد اهم التطبيقات الصحية فى المملكة فى ظل انتشار جائحة كورونا ويتم استعراض حالة المستخدم عن طريق تسجيل الجرعات والحالة الصحية له من خلال تطبيق توكلنا لكافة الفئات العمرية فى المملكة ولا يمكن دخول الأماكن العامة وركوب المواصلات العامة أيضاً دون التسجيل فى توكلنا والتحصين بكافة الجرعات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين من أجل الحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا واميكرون الجديد فى السعودية.
التسجيل فى توكلنا بدون ابشر
التسجيل فى توكلنا برقم الحدود للوافد
- يجب أولاً الدخول على متجر التطبيقات على الجوال وتحميل تطبيق توكلنا الرسمي.
- ثم فتح التطبيق والضغط على خيار ” تسجيل جديد فى توكلنا “.
- وبعد ذلك يتم كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل تاريخ الميلاد وكتابة رقم الحدود.
- ويجب الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- ثم يستلم الوافد رسالة على الجوال تحتوي على رمز تأكيد التسجيل يجب كتابته بالمكان المخصص له.
- وبعد ذلك يتم فتح تحديد الموقع على الجوال لإدخال محل الإقامة وفى حالة التسجيل من خارج مكان الإقامة يتم كتابة عنوان الإقامة بدقة.
- وأيضاً يجب على الوافد الإجابة عن أسئلة تطبيق توكلنا.
- ثم يتم النقر على خيار تسجيل للانتهاء من خطوات تسجيل الوافد فى توكلنا برقم الحدود.
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