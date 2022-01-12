أسهل وأسرع خطوات التسجيل فى توكلنا بدون أبشر وبرقم الحدود للوافد

التسجيل فى توكلنا بدون أبشر للمواطن والوافد وأسهل طريقة للتسجيل فى تطبيق توكلنا الصحي وشروط التسجيل فى توكلنا للوافد والمقيم حيث اصبح تطبيق توكلنا احد اهم التطبيقات الصحية فى المملكة فى ظل انتشار جائحة كورونا ويتم استعراض حالة المستخدم عن طريق تسجيل الجرعات والحالة الصحية له من خلال تطبيق توكلنا لكافة الفئات العمرية فى المملكة ولا يمكن دخول الأماكن العامة وركوب المواصلات العامة أيضاً دون التسجيل فى توكلنا والتحصين بكافة الجرعات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين من أجل الحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا واميكرون الجديد فى السعودية.

التسجيل فى توكلنا بدون ابشر

التسجيل فى توكلنا برقم الحدود للوافد