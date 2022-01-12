نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض بالسعودية.. موعد مباراه برشلونة وريال مدريد كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه برشلونة وريال مدريد ، عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية، وبخاصة الإسبانية، على موعد مساء الأربعاء 12 يناير 2022 ، مع المتعة والإثارة، والتي تحتضنها مجددًا الملاعب السعودية، حيث المواجهة الأولى في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 ، والتي يستضيفها ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي تجمع البارسا والملكي ، والتي يتوقع أن تجذب متابعة الملايين حول العالم، فضلًا عن الآلاف من المحبين والأنصار في ملعب المباراة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرض كافة تفاصيل وكواليس وآخر أخبار كلاسيكو الأرض في السعودية ، فضلًا عن موعد مباراه برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ الفريقين العريقين مع كأس السوبر الإسباني ، وكذلك تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني .

مباراه برشلونة وريال مدريد

مرة أخرى، يجدد عملاقي الكرة الإسباني الموعد مع مواجهة جديدة ، تحمل لقب « كلاسيكو الأرض »، هذه المرة ليست في الليغا أو في كأس ملك إسبانيا ، إنما في دور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني ، والذي تحتضنه من جديد الملاعب العربية والسعودية بوجه خاص.

صراع جديد إذن يخوضه الفريقان من أجل التتويج بلقب مهم في الموسم الجديد، قبل انقضاء بطولة الدور الإسباني و كأس الملك .

إلا أن أحدهما لابد وأن يُقصي الآخر، من أجل بلوغ النهائي، ومن ثم إضافة لقب 14 إلى خزائن الفريق الكتالوني، أو لقب 12 في حوزة الميرنجي.

نستعرض فيما يلي قائمة الأندية المتوجة بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني والتي يحمل أتلتيك بلباو لقبها في الموسم الماضي:

هذا، ويشهد الدور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني ، مواجهة أخرى تقام يوم الخميس 13 يناير 2021 ، حيث مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو ، والمقامة على نفس ملعب مباراة ريال مدريد وبرشلونة .

نادي برشلونة

رغم تذبذب نتائجه على المستوى المحلي، حتى في الحقبة الجديدة للنجم السابق للفريق تشافي، يسعى نادي برشلونة الإسباني ، إلى الظفر بلقب معنوي بالدرجة الأولى.

فعلى صعيد الدوري الإسباني يحتل الفريق، المركز السادس برصيد 32 نقطة وصافي (8) أهداف، بفارق 17 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر البطولة حاليًا.

وإن كان للبلوجرانا مباراة مؤجلة مع رايو فاليكانو من الأسبوع الـ21 في الليغا.

أما في كأس ملك إسبانيا فبلغ الفريق الكتالوني دور الـ16، بعد الفوز الصعب على فريق ليناريس ديبورتيفو العنيد في دور الـ32 بنتيجة (2-1).

وحول تاريخ برشلونة في كأس السوبر الإسباني ، فالبارسا يسجل حضوره رقم 26 في البطولة.

حيث توج البلوجرانا باللقب 13 مرة من قبل، كان آخرها في 2018 على حساب إشبيلية بعد الفوز عليه في النهائي (2-1).

ويأتي برشلونة في صدارة ترتيب الأندية الاكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

واحتل البارسا المركز الثاني في البطولة 11 مرة من قبل، كان آخرها في موسم 2021/2020 بعدما خسر أمام أتلتيك بلباو بنتيجة (2-3).

وهو أكثر الأندية حصولًا على المركز الثاني في كأس السوبر الإسباني .

نادي ريال مدريد

على الجانب المقابل، يدخل نادي ريال مدريد الإسباني ، مواجهة الأربعاء، وهو في حالة فنية ومعنوية أفضل كثيرًا من منافسه التقليدي.

إلا أن مواجهات الكلاسيكو الإسباني دومًا لا تعترف بالظروف المسبقة، وإنما يحسم العرق والجهد والتوفيق في ملعب المباراة.

على الصعيد المحلي، يأتي الريال في صدارة جدول الليجا، برصيد 49 نقطة وصافي (27) هدفًا.

وذلك بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي إشبيلية، وإن كان الريال متقدم بفارق مباراة عن الفريق الأندلسي.

محليًا أيضًا، ولكن في كأس ملك إسبانيا ، تمكن الملكي هذا الموسم من بلوغ دور الـ16، بعد فوز مستحق على ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة (3-1) في دور الـ32.

أما عن تاريخ مشاركات الميرنجي في بطولة كأس السوبر الإسباني ، فالفريق يشارك للمرة الـ17 في تاريخه بالبطولة.

حصد الريال لقب كأس السوبر الإسباني 11 مرة من قبل، آخرها كان على حساب أتلتيكو مدريد في موسم 2020/2019 بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

كما حل الفريق وصيفًا في البطولة 5 مرات، كان آخرها في 2014 بعد الخسارة من الأتلتي بالتعادل ذهابًا (1-1) والخسارة إيابًا بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

على صعيد المواجهات في كأس السوبر الإسباني ، تقابل ريال مدريد وبرشلونة 14 مرة.

حقق ريال مدريد الفوز في 8 مواجهات، بينما فاز برشلونة في 4 لقاءات، وحسم التعادل مواجهتين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات السوبر الإسباني ، سجل ريال مدريد 30 هدفًا، فيما أحرز برشلونة 18 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني ، فكانت فوز ريال مدريد بنتيجة (4-1)، والتي تكررت مرتين.

المرة الأولى كانت في لقاء الإياب من بطولة كأس السوبر الإسباني 1990 والتي توج الملكي بلقبها.

أما المرة الثانية، فكانت في لقاء الإياب من بطولة كأس السوبر الإسباني 1997 والتي فاز بها الميرنجي أيضًا.

موعد مباراه برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء كلاسيكو الأرض ، مساء الأربعاء، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت إسبانيا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة برشلونة وريال مدريد ، فقد كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم الدولي الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو بإدارة اللقاء.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، بنقل أحداث اللقاء، عبر قناتي SSC5 HD و SSC6 HD ، بالإضافة إلى قنوات SuperSport 3 / HD و Sport Klub 1HD Croatia و L’Equipe TV و BT Sport 1 HD و SuperSport HD 3 alb و Ziggo Sport Select HD و Sport Klub 1 Montenegro و Eleven Sports 1 HD و Nova Sports 2 HD و Vamos HD# و Eleven Sports 1 HD Portugal و Telekom Sport 1 HD Rom و Sport TV 1 Slovenia و Look Sport RO 1 HD .

أما عن معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فهما فهد العتيبي وعبدالله الحربي عبر قنوات SSC السعودية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين في كأس السوبر الإسباني ، وكذلك تاريخ لقاءات ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني .