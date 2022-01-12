نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد كاملة 2022 ومتطلبات GTA: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد ، يترقب كل عشاق سلسة لعبة Grand Theft Auto. بجميع أنواعها الإصدار الأحدث المخصص للعام الجديد. والذي أبهر مستخدمي اللعبة بصميم خيالي أفتراضي وعالم مفتوح من الأكشن والمغامرات المستمرة وهو ما اشتهرت بها اللعبة على مر تاريخها منذ إصدارها في 2001 تحت اسم فايس سيتي 1. وتشتهر تحت اسم في الوطن العربي سرقة السيارات الكبرى أو لعبة حرامي السيارات الكبرى. حيث في هذا الوقت وبين جميع الألعاب الإلكترونية كانت هي الإصدار الوحيد الذي يعمل بحرية حيث أن لعبة GTA V الأصلية هي فريدة من نوعها في ذلك الوقت.

كما نشرت ROCK STAR GAME عدة إصدارات مختلفة من بينها الإصدار الأقوى GTA: San Andreas. وتعد هذه النسخة أفضل نسخة مع جراند ثفت أوتو 5 حيث بينهم إمكانيات مشتركة عديدة. واليوم سوف نستعرض لكم بالتفصيل كيفية الحصول على جاتا سان أندرياس للاندرويد. كما سنعرض لكم شروط تشغيل لعبة GTA V للاندرويد وذلك من خلال التالي.

طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد بطريقة رسمية

هناك الكثير من الطرق الغير موثوقة والتي تم تجربتها من خلالي أنا شخصيا. حيث هناك طريقة معتادة وغير موثوقة وللأسف الشديد معظم مستخدمي اللعبة في الوطن العربي تنساق حول هذه الطريقة. وهي بعض المواقع الإلكترونية بدون ذكر أسمائها تقوم بتنزيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas على صفحاتها بشكل مجاني. ثم يقوم بالدخول الذي يريد اللعبة ويقوم بتحميلها على جوالة دون أن يدرى انه موافق على شروط الموفع التي يقوم بطلب الوصول لمعلومات هامة داخل الهاتف لسرقتها. كما يتم أيضا نزول جاتا سان أندرياس للاندرويد نسخة غير أصلية فهي فقط معدلة. فنحن من هنا نحذر من تلك الطريقة الغير أمنة. ولكن يتم الحصول على طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد من خلال الخطوات التالية والتي تم تجربتها أيضا.

من الهاتف المحمول نتصل بشبكة الأنترنت.

ثم يتم الدخول على GOOGLE PLAY. وإذا ليس لديك حساب في جوجل بلاي يجب التسجيل في التطبيق ببريدك الإلكتروني ليتم فتحه.

كما يتم البحث من خلال مربع البحث أعلى الصفحة عن لعبة Grand Theft Auto .

. حيث سيتم ظهور حوالى خمسة إصدارات من شركة روك ستار جيم وجميعهم إصدارات مدفوعة. كما أن هناك بعض الإصدارات المجانية البدائية التي لا تعمل بنفس الكفاءة وبها تقييدات كثيرة بجانب أنها ليس لها صلة بشركة روك ستار جيم.

يجب اختيار إصدار GTA: San Andreas .

. بعد ذلك ندخل صفحة اللعبة وفي أسفل الصفحة هناك قيمة اللعبة المقدرة 30 ريال سعودي. حيث يجب التأكد من وجود رصيد كافي في وسيلة الدفع الإلكترونية التي تقوم بالدفع بها في جوجل بلاي.

ثم بعد الانتهاء من عملية الدفع ونجاحها سوف يتم الحصول على جاتا سان أندرياس للاندرويد بسهولة.

متطلبات تشغيل GTA: San Andreas للاندرويد للعام الجديد

بعد أن انهينا الجدل حول طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد نستعرض لكم الشروط الهامة حول تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. النسخة الأصلية 2022 لذلك قبل شراء اللعبة من متجر جوجل يجب إتباع الشروط والتعليمات لتشغيلها. ومن الآن لا تبحث عزيزي القارئ على شبكة الأنترنت عن الشروط الخاصة لتشغيل GTA V APK سان اندرياس. وهي تعتبر شروط تعمل كعائق أمام محبي اللعبة.

لعبة GTA V للاندرويد تحتاج إلى سعة تخزين في الهاتف وليس ذاكرة خارجية حيث سعة 5 جيجا بايت. بجانب بعض التحديثات حيث تصل إلي 10 جيجا بايت.

تحتاج إلى سعة تخزين في الهاتف وليس ذاكرة خارجية حيث سعة 5 جيجا بايت. بجانب بعض التحديثات حيث تصل إلي 10 جيجا بايت. كذلك يتم تشغيل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس على ذاكرة وصول عشوائي في الهاتف 6 جيجا رام كحد أدنى.

سان أندرياس على ذاكرة وصول عشوائي في الهاتف 6 جيجا رام كحد أدنى. معالج CPU الذي ينظم أداء الجوال على التطبيقات يجب أن يكون قويا من فئة عالية ثمانية النواة.

كذلك VGA المخصصة لرسوميات اللعبة حيث أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas عالية الوضوح والدقة فيجب أن يكون معالجا من الفئة الكبيرة فوق المتوسطة.

عالية الوضوح والدقة فيجب أن يكون معالجا من الفئة الكبيرة فوق المتوسطة. نظام الأندرويد لا يقل عن 11. كما سيتم تشغيلها على 12 القادم الجديد.

والآن قد وصلنا إلي نهاية طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد. كما وصلنا أيضا لنهاية شروط تشغيل النسخة الكاملة 2022 من GTA: San Andreas. نتمنى لكم عاما سعيدا. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.