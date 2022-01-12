التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي تعرف على شروط التمويل

التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي يقدم مصرف الراجحي أكبر الخدمات التمويلية بهدف توفير الراحة وسبل الرفاهية بتلبية احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم فيمن يرغب لشراء عقار جديد يتمثل في فيلا أو شقة أو ارض سكنية أو إعادة هيكله التمويل الحالي و ربما لزيادة الاستثمار في مجال العقارات كل المنتجات التمويلية العقارية المقدمة من مصرف الراجحي تتوافق مع الشريعة الإسلامية يقدم تلك الخدمات من برنامج التمويل العقاري لكى يكون مصرف الراجحي في الصدارة، نتعرف على التمويل العقاري المدعوم وشروطه من بنك الراجحي.

شروط التمويل العقاري المدعوم من مصر في الراجحي

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية وان يعمل في الجهات المعتمدة لتحويل راتبه إلى مصرف الراجحي.

ألا يقل راتب المواطن السعودي عن 5000 ريال لموظف القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

ألا يقل الراتب عن 7500 ريال من موظفي هيئة القطاع الخاص.

كما لا تقل مدة العمل في المؤسسة عن 12 شهرا وألا تقل عن 6 شهور للعاملين في القطاع الحكومي.

يجب أن تحسب مدة التمويل بالعمر التقاعدي للعميل الحكومي وشبه الحكومي لمدة 20 سنة للعقارات المكتملة و10 سنوات للعقارات السكنية في القطاع الخاص.

لابد ألا يقل العمر التقاعدي في القطاع الخاص عن 15 سنه للعقارات المكتملة و10 سنوات للأراضي السكنية.

السن المطلوب للتقديم على التمويل العقاري ألا يقل عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض العقاري المدعوم

التقديم بطلب للحصول على قرض القرض العقاري المدعوم يجب على المتقدم تحضير مجموعة من الأوراق والمستندات المهمة لكي تساعده في الحصول على هذا التمويل الذي يرغب فيه ومن اهم الوثائق المطلوبة لإصدار قرض عقاري تتضمن الأتي:

يجب تعبئه و استكمال نموذج طلب الرهن العقاري المدعوم من مصرف الراجحي. يجب أحضار نسخة ضوئية واضحة من بطاقة الشخص أو بطاقته الشخصية للكشف عنها لمعرفة طبيعة عمل مقدم الطلب وإقامته. بالنسبة إذا كان مقدم الطلب رجلا عسكريا فيجب عليه توضيح رتبه العملية في خطاب التوصية الذي يرسله للبنك في مستندات الطلب. تقديم قسيمه توضح الراتب الشهري لمقدم الطلب و اخر راتب يمكنك للحصول على تمويل عقاري. يجب أن تكون هذة القسيمة مختومة من قبل الرئيس التنفيذي للشركه التي يعمل لديها مقدم الطلب.

أهم المنتجات العقارية المقدمة من مصرف الراجحي