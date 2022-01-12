بالتقسيط 50 ألف ريال تمويل إمكان الميسر بدون كفيل ولا تحويل للراتب

تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال تحت ضوابط وشروط محددة يجب توفيرها بالكامل ومن ضمنها توفير سجل ائتماني ولابد أن يتمتع العميل المتقدم بدخل مناسب مع مبلغ التمويل المطلوب لكي يتم الموافقة عليه وقد حقق التمويل الميسر أهدافه في المراحل الماضية حيث كسب ثقة العديد من العملاء السعوديين بسبب المزايا التمويلية المتاحة بالشركة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد بالتقسيط الميسر من 12 شهر حتى 24 شهر لدى تمويل شركة إمكان السعودي داخل أراضي السعودية.

كافة الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل بالسعودية

تطلب شركة إمكان للتمويل في السعودية العديد من الشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد طويلة الأجل لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان وإليكم الآن شروط الحصول على التمويل الميسر كما يلي بالتفصيل الآن:

شرط أساسي أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت يبدأ من 2000 ريال لعملاء الراجحي.

كذلك توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال لغير عملاء مصرف الراجحي.

توفير لدى شركة إمكان سجل ائتماني مناسب مع تقرير سمة وعدم التعثر فيه لضمان الحصول على التمويل المناسب.

كذلك توفير مدة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص يبدأ من ستة أشهر على الأقل.

مناسب التقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة

شركة إمكان للتمويل السعودي بالمملكة يوفر أفضل تمويل في المملكة العربية السعودية بموافقة فورية لجميع العملاء بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري وبدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ألف ريال سعودي على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي حققت نجاح رائع في السنوات السابقة وسوف نوضح لكم اليوم جميع المميزات التمويلية العامة عن طريق شركة إمكان للتمويل في السعودية كما يلي: