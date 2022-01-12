نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت عبر موقع وزارة الصحة الكويتية لتسجيل حجز التطعيم Corona vaccination في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت خلال الفاترة الأخيرة بعدما اقتحم وباء فيروس كورونا اللعين العالم في مطلع العام الماضي مهددا حياة البشر في كافة أنحاء العالم وكان له تدابير أثرت على مسار الحياة الطبيعية وعطلت أعمال وسفر الكثير من المواطنين وسلبت حياة الكثير من الناس فجعل محور التفكير في كيف التغلب على هذا الوحش الداهم وبدأت الكثير من الدول بإنتاج لقاح يوقف هذا الفيروس اللعين ولجأت لتدشين مواقع ومنصات للتقديم والحصول عليه وكانت الكويت من أوائل الدول التي جلبت لقاح كورونا لأراضيها وقدمته لمواطنيها والمقيمين بها ويمكنهم بكل سهولة حجز موعد تطعيم لقاح كورونا الكويت من خلال رابط حجز لقاح كورونا في الكويت وتحديد الموعد إلكترونيا.

موقع حجز موعد تطعيم كورونا

وتقدم وزارة الصحة الكويتية تطعيم كورونا من خلال رابط حجز تطعيم لقاح كورونا الكويت اختياريا للراغبين في ذلك سواء من حاملي الجنسية الكويتية أو من هم مقيمين على أرضها.

كما يتم منح لقاح كورونا في الكويت للطلاب الكويتيين الذين يدرسون بالخارج. بشرط تحصنهم من الفيروس وأيضا أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدولة الكويت.

الفئات المستبعدة من تطعيم كورونا الكويت

لكن هناك بعض الفئات المستبعدة من تلقي اللقاح وهم من تعذر حصولهم على اللقاح لمشاكل صحية وبشهادة من وزارة الصحة الكويتية، وعلى رأسهم:-

النساء الحوامل.

الأشخاص المصابين بأمراض حساسية شديدة.

الفئات العمرية الغير خاضعة للتطعيم.

رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

ونستعرض معكم رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي في الكويت ينبغي عليك إتباع الإجراءات التالية:-

الخطوة الأولى فتح موقع وزارة الصحة الكويتي من ثم الضغط على خيار “التسجيل المسبق مواعيد تطعيم كوفد-.19”.

الخطوة الثانية على الراغب في الحصول على لقاح كورونا في الكويت أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة به والتي يطلبها الموقع من خلال ملئ الخانات وتتمثل البيانات المطلوبة فيما يلي:-

رقم الهوية المدنية

رقم الهاتف الجوال

اسم الشارع محل السكن.

رقم المنزل

الرقم المتسلسل.

الخطوة الثالثة بعد ذلك سيتطلب من المستخدم اختيار المهنة وتحديد المستوى التعليمي كذلك أيضا تحديد التاريخ الطبي والإرشاد ان كان هناك أمراض تمنعه من تلقي اللقاح كما ينبغي أن ينوه المتقدم أن كان من ذوي الهمم.

الخطوة الرابعة التأكيد على صحة البيانات وادخالها.

وأخيرا القيام بالضغط على كلمة إرسال الطلب، وبذلك تكون قد تمكنت من حجز موعد تطعيم لقاح كورونا الكويت.

أعراض المتحور أوميكرون الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” تتمثل فيما يلي:-