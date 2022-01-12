دوت الخليج :- أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن نسبة تسجيل إصابات أوميكرون في الأردن وصلت إلى 33% من بين العينات الإيجابية التي تفحص يوميًّا.
وفي حديث للتلفزيون الأردني، الثلاثاء، كشف عن أن وزارة الصحة ستغير من البروتوكول الصحي للتعامل مع الإصابات بكورونا وستتخذ قرارا يوم غد بتخفيض مدة العزل للمصابين بكورونا إلى 7 أيام لمن لا يحملون أعراضا و10 أيام للذين يحملون أعراضا.
ولفت إلى دراسة أولية في الأردن تشير إلى أن نسبة المصابين بكورونا دون أعراض تتراوح بين 50-60%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات أوميكرون وصلت إلى 33%.. وتخفيض عزل المصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.