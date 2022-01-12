إصابات أوميكرون وصلت إلى 33%.. وتخفيض عزل المصابين

دوت الخليج :- أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن نسبة تسجيل إصابات أوميكرون في الأردن وصلت إلى 33% من بين العينات الإيجابية التي تفحص يوميًّا.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الثلاثاء، كشف عن أن وزارة الصحة ستغير من البروتوكول الصحي للتعامل مع الإصابات بكورونا وستتخذ قرارا يوم غد بتخفيض مدة العزل للمصابين بكورونا إلى 7 أيام لمن لا يحملون أعراضا و10 أيام للذين يحملون أعراضا.

ولفت إلى دراسة أولية في الأردن تشير إلى أن نسبة المصابين بكورونا دون أعراض تتراوح بين 50-60%.