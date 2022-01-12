أخبار اليمن : أشاد بالملاحم البطولية لأبطال الجيش في شبوة.. الامين العام يواسي آل الجنيدي

أشاد بالملاحم البطولية لأبطال الجيش في شبوة.. الامين العام يواسي آل الجنيديبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بإستشهاد العقيد محمد مبارك الجنيدي، النقيب محمد عبدالقادر الجنيدي، النقيب احمد حسين الجنيدي، والذين استشهدوا في ميادين العزة والكرامة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله.

وأشاد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء وزملائهم من أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهم يتصدون بكل بسالة لتحالف العدوان الغزاة ومرتزقتهم في مختلف الجبهات.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ سيف بن طاهر الجنيدي، وإخوانه، وكافة آل الجنيدي في محافظة شبوة، عبّر أمين عام المؤتمر، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كافة، عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

