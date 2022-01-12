مهزلة تحكيمية في لقاء تونس ومالي

شهدت مباراة تونس ومالي في المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا، الأربعاء، مهزلة تحكيمية.
فقد أقدم الحكم الزامبي جاني سيكازوي على إنهاء المباراة عند الدقيقة 85 بدلا من 90، قبل أن يعدل عن قراره ويستكمل ما تبقى من المباراة.
لكن الحكم عاد وكرر التصرف ذاته، منهيا اللقاء في الدقيقة 89، مما أثار موجة غضب بين لاعبي وجهاز تونس الفني.
وكانت مالي متقدمة بهدف نظيف، سجله إبراهيما كونيه في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.
وفشل وهبي الخزري في إداك التعادل لتونس من علامة الجزاء، في الدقيقة 77.
وبعد قرار الحكم بإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي، كان من المتوقع عودة الحكم واللاعبين لاستكمال ما تبقى منها، لكن ذلك لم يحدث.
وقالت تقارير صحفية إن تونس تقدمت باحتجاج للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبة بإعادة اللقاء.
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