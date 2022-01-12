ألمانيا تتلقى أكثر من 190 ألف طلب لجوء خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، فإن أكبر مجموعة من طالبى اللجوء فى ألمانيا (أكثر من 70 ألف شخص) جاءت من سوريا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأفغان الذى تقدموا بطلبات لجوء، حيث وصل تعدادهم إلى أكثر من 31 ألف شخص.
وتلقت ألمانيا فى 2020 نحو 122 ألف طلب لجوء، إلا أن وزارة الداخلية لفتت إلى أن أحدث مقارنات بين العام المنصرم وعام 2020 لن تكون ذات مغزى كبير بسبب تأثير قيود السفر التى كانت مفروضة حول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.
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