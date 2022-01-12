الحكومة اليابانية تركز على الابتكار للنهوض بالاقتصاد

وأوضح ياماجيوا - فى تصريحات صحفية - أنه بدلا من التدخل فى السياسة النقدية، يجب على الحكومة التركيز على سبل تحفيز الابتكار الذى ينتج الثروة.
وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية، أن هذا التصريحات تؤكد على الاختلاف فى النهج بين إدارة كيشيدا وإدارة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى، الذى اعتمدت سياسته التحفيزية بشكل كبير على التيسير النقدى القوى لهزيمة الانكماش.
ووضع كيشيدا، الذى تولى منصبه فى أكتوبر من العام الماضى، هدفًا سياسيًا لتحقيق "رأسمالية جديدة" تسعى إلى توزيع المزيد من الثروة على الأسر من خلال زيادة الأجور، مع تحفيز النمو من خلال تشجيع الابتكار فى مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء.
وبجانب دعوة كيشيدا إلى إبقاء مسألة الإعدادات النقدية واسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد على مواجهة جائحة فيروس كورونا، فقد حذر فى الماضى من عيوب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية مثل الضرر الذى يلحق بأرباح البنوك.
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