بعد خرق جونسون لـ إغلاق كورونا.. زعيم الحزب الليبرالى: أمر مهين

جدة - نرمين السيد - اعترف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بحضوره حفل بحديقة مقر مجلس الوزراء (داونينج ستريت) فى 20 مايو 2021، استمر لمدة 25 دقيقة خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





واعتذر "جونسون" - خلال جلسة استجواب أمام مجلس العموم البريطانى، نقلتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم الأربعاء - عن حضوره للحفل، قائلا: "التجمع كان بمثابة مناسبة تخص العمل، حيث وجهت الشكر للموظفين ثم عدت إلى مكتبى، ولكن بعد مراجعة الفكرة، كان يتعين عليّ إعادة الموظفين إلى الداخل".

وأكد أنه يجب أن يتحمل المسئولية عن ذلك، مشيرا إلى أنه يدرك "المعاناة" التى تسببها القيود المفروضة فى البلاد للحد من انتشار الفيروس، وكذلك الغضب الذى يشعر به المواطنون تجاهه وتجاه الحكومة التى يقودها.

ومن جهته، وصف زعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى السير إد ديفى اعتذار جونسون بأنه "أمر سخيف ومهين".

ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة مستمرة منذ أسابيع، على خلفية ما تردد عن انتهاكه لقرارات الإغلاق فى البلاد بسبب إقامته للحفل، فيما دعا زعيم المعارضة، فى وقت سابق اليوم، جونسون إلى تقديم استقالته، لكونه يشكل تهديدا على صحة الأمة.