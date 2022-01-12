نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون النايل سات .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً في كأس السوبر الأسباني “كلاسيكو الأرض” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً في كأس السوبر الأسباني واحدة من الأشياء التي تهم جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث يترقب الجميع لقاء الكلاسيكو، والذي يجمع بين الريال والبرسا في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر، وتعد مباريات الريال ضد البرسا من المباريات التي تلقي اهتمام جماهيري كبير، ويحرص الجميع على متابعة مثل هذه المباريات، والتي غالباً ما تتميز بالقوة والإثارة، وفي إطار حرصنا على توفير كافة المعلومات التي تهم متابعينا، نقدم لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الأرض وموعد المباراة وتشكيل الفريقين، وكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بأحداث هذه اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً

يتجدد الصراع الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة كلال لقاء كلاسيكو الأرض مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في مباراة تشهد حضور جماهيري كامل العدد لمدرجات ملعب المباراة في ظل غياب عدد من العناصر في صفوف الفريقين، إلا أن طبيعة المباريات بين الفريقين تتميز بالقوة والندية الكبيرة، ويدخل برشلونة لقاء اليوم من أجل الحفاظ على لقب كأس السوبر الأسباني، والذي فاز به في العام الماضي، بينما يسعى الريال لإضافة بطولة جديدة إلي سجل بطولاته الكبيرة، وذلك عندما يواجه البرسا اليوم.

وسيتأهل الفائز من لقاء اليوم إلي المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء اتلتيكو مدريد بطل الدوري واتلتيكو مدريد وصيف كأس ملك أسبانيا، وهي المباراة التي ستقام يوم غد الخميس الموافق 13 يناير.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2022 في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الأسباني على درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة SSC HD5 المشفرة عبر القمر الصناعي عرب سات بتعليق فهد العتيبي وعيسي الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم

نقدم لحضراتكم جميع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض عبر العديد من الأقمار الصناعية، وهي القنوات التي أعلنت رسمياً عن نقل أحداث هذا اللقاء، وهي:

L´Équipe TV HD France

Astra 19.2°E -11895 V 29700

Eutelsat 5°W – 11471 V 29500

Hotbird 13°E -11681 H 27500

Astra 19.2°E -11895 V 29700 Eutelsat 5°W – 11471 V 29500 Hotbird 13°E -11681 H 27500 Vamos Spain

Astra 19°E – 11436 V 22000

Astra 19°E – 11686 V 22000

Astra 19°E – 11436 V 22000 Astra 19°E – 11686 V 22000 Movistar Liga de Campeones Spain

Astra 19°E – 11097 V 22000

Astra 19°E – 11686 V 22000

Astra 19°E – 11097 V 22000 Astra 19°E – 11686 V 22000 EuroSport HD Norge

Thor 0.8°W – 12476 H 30000

Thor 0.8°W – 12476 H 30000 SupeSport 3 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000 Eleven Sports 1 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

Hotbird 13°E – 11488 H 27500 Eleven Sports 1 HD Portugal

Hispasat 30°W – 12398 H 27500

Hispasat 30°W – 12398 H 27500 Digi Sport 1 Romania

Thor 1°W – 11823 H 30000

Thor 1°W – 11862 H 28000

Thor 1°W – 11823 H 30000 Thor 1°W – 11862 H 28000 Digi Sport 1 Hungary

Thor 1°W – 12130 H 28000

Thor 1°W – 11823 H 30000

Thor 1°W – 12634 H 27500

Thor 1°W – 12130 H 28000 Thor 1°W – 11823 H 30000 Thor 1°W – 12634 H 27500 Sport 1 Czech Republic

Astra 23°E – 12070 H 27500

Eutelsat 16°E – 11366 V 30000

Thor 1°W – 12265 V 28000

Thor 1°W – 12380 V 3000

Astra 23°E – 12070 H 27500 Eutelsat 16°E – 11366 V 30000 Thor 1°W – 12265 V 28000 Thor 1°W – 12380 V 3000 Nova Sports 1 HD Greece

Hotbird 13°E – 12130 H 27500

Hotbird 13°E – 12130 H 27500 MATCH! Futbol 1 HD Russia

Horizons 85°E – 12476 H 28800

Horizons 85°E – 12476 H 28800 6’eren HD danemark

Thor 6 0.8W – 10778 V 25000

Astra 4.8°E – 11385 V 30000

Thor 6 0.8W – 10778 V 25000 Astra 4.8°E – 11385 V 30000 Kanal 9 HD Sweden

Thor 0.8W – 10778 V 25000

Astra 4.8°E – 11881 V 28000

Thor 0.8W – 10778 V 25000 Astra 4.8°E – 11881 V 28000 Ziggo Sport Select Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

نتعرف الآن على جميع القنوات المجانية التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الأسباني عبر مختلف الأقمار الصناعية، وهي: