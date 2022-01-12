نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون النايل سات .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً في كأس السوبر الأسباني “كلاسيكو الأرض” في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً في كأس السوبر الأسباني واحدة من الأشياء التي تهم جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث يترقب الجميع لقاء الكلاسيكو، والذي يجمع بين الريال والبرسا في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر، وتعد مباريات الريال ضد البرسا من المباريات التي تلقي اهتمام جماهيري كبير، ويحرص الجميع على متابعة مثل هذه المباريات، والتي غالباً ما تتميز بالقوة والإثارة، وفي إطار حرصنا على توفير كافة المعلومات التي تهم متابعينا، نقدم لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الأرض وموعد المباراة وتشكيل الفريقين، وكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بأحداث هذه اللقاء.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً
يتجدد الصراع الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة كلال لقاء كلاسيكو الأرض مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في مباراة تشهد حضور جماهيري كامل العدد لمدرجات ملعب المباراة في ظل غياب عدد من العناصر في صفوف الفريقين، إلا أن طبيعة المباريات بين الفريقين تتميز بالقوة والندية الكبيرة، ويدخل برشلونة لقاء اليوم من أجل الحفاظ على لقب كأس السوبر الأسباني، والذي فاز به في العام الماضي، بينما يسعى الريال لإضافة بطولة جديدة إلي سجل بطولاته الكبيرة، وذلك عندما يواجه البرسا اليوم.
وسيتأهل الفائز من لقاء اليوم إلي المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء اتلتيكو مدريد بطل الدوري واتلتيكو مدريد وصيف كأس ملك أسبانيا، وهي المباراة التي ستقام يوم غد الخميس الموافق 13 يناير.
توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2022 في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الأسباني على درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة SSC HD5 المشفرة عبر القمر الصناعي عرب سات بتعليق فهد العتيبي وعيسي الحربي.
القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم
نقدم لحضراتكم جميع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض عبر العديد من الأقمار الصناعية، وهي القنوات التي أعلنت رسمياً عن نقل أحداث هذا اللقاء، وهي:
- L´Équipe TV HD France
Astra 19.2°E -11895 V 29700
Eutelsat 5°W – 11471 V 29500
Hotbird 13°E -11681 H 27500
- Vamos Spain
Astra 19°E – 11436 V 22000
Astra 19°E – 11686 V 22000
- Movistar Liga de Campeones Spain
Astra 19°E – 11097 V 22000
Astra 19°E – 11686 V 22000
- EuroSport HD Norge
Thor 0.8°W – 12476 H 30000
- SupeSport 3 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
- Eleven Sports 1 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
- Eleven Sports 1 HD Portugal
Hispasat 30°W – 12398 H 27500
- Digi Sport 1 Romania
Thor 1°W – 11823 H 30000
Thor 1°W – 11862 H 28000
- Digi Sport 1 Hungary
Thor 1°W – 12130 H 28000
Thor 1°W – 11823 H 30000
Thor 1°W – 12634 H 27500
- Sport 1 Czech Republic
Astra 23°E – 12070 H 27500
Eutelsat 16°E – 11366 V 30000
Thor 1°W – 12265 V 28000
Thor 1°W – 12380 V 3000
- Nova Sports 1 HD Greece
Hotbird 13°E – 12130 H 27500
- MATCH! Futbol 1 HD Russia
Horizons 85°E – 12476 H 28800
- 6’eren HD danemark
Thor 6 0.8W – 10778 V 25000
Astra 4.8°E – 11385 V 30000
- Kanal 9 HD Sweden
Thor 0.8W – 10778 V 25000
Astra 4.8°E – 11881 V 28000
- Ziggo Sport Select Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
نتعرف الآن على جميع القنوات المجانية التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الأسباني عبر مختلف الأقمار الصناعية، وهي:
- SportKlub 1 Serbia
BulgariaSat 2°E – 12380 H 30000
- Nove Italy
Eutelsat 5°W-12543 H 34200
- Asr TV Afghanistan
TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500
- Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10750
Yahsat52°E – 11785 H 27500
- IRIB TV3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E -11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E -12265 H 30000
- Tivibu Spor 1HD Turkey
Turksat 42°E – 11853 H 25000