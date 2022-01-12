شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديد في السعودية للحصول على الدعم

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف في المملكة العربية السعودية هي مجموعة من الشروط والضوابط المختلفة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعمل على تحديد المستحقين للحصول على المعاش، ومن الجدير بالذكر أن كافة هذه الشروط يجب أن يتم استيفاؤها من قبل المتقدم للحصول على الدعم، وفي حال عدم توفر كافة الشروط فلا يمكن للمستفيد الحصول على دعم الضمان الاجتماعي وفقًا لما أقره النظام الجديد الذي يهدف لوقف الهدر الحكومي وإيصال الدعم للفئات المستحقة.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديد

تضمن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، عددًا من الضوابط والقيود التي يجب على المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد الوفاء بها للراتب لن يتمكن الموظف من تلقي المساعدة بناءً على الضمان. فيما يلي شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للعاملين بأجر:

يشترط في طالب معاش الضمان الاجتماعي أن يكون مقيماً بالسعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة بشكل دائم، مما يعني أنه يجب أن يكون حاضرًا بالكامل في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.

يجب على مقدم الطلب تلبية جميع متطلبات الأهلية من حيث الصحة والتعليم والإسكان وخدمة المجتمع.

يشترط أن تكون قيمة دخل العامل بأجر، سواء كان يعمل لحسابه الخاص أو يرأس أسرة، أقل من سقف المعاش المحسوب في النظام الجديد.

يشترط ألا يكون الشخص الذي يطلب المساعدة عضوا في نظام الضمان الاجتماعي.

لا يحق لمقدم الطلب الحصول على أي شكل من أشكال المساعدة من وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يوافق الموظف على زيادة الإيجار بنسبة 50٪ من راتبه.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم طلبات الحصول على مزايا التقاعد من الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الإلكترونية الحماية والمرافقة الاجتماعية، والتي ستتلقى جميع طلبات التسجيل في 1443 من خلال تفعيل حساب جديد على المنصة واتباع الخطوات التالية: