نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى السوبر الإفريقي اليوم 12/1/2022 على استاد الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى السوبر الإفريقي اليوم 12/1/2022، حيث تزايدت مؤشراتالبحث على جوجل حول القنوات الناقلة لمباراة البرشا امام النادي الملكي التي ستكون فى إطار منافسات السوبر الإسباني التي ستقام على أرض استاد الملك فهد الدولي فى قلب العاصمة السعودية، عليه سيتزايد إلى حد كبير مؤشرات البحث من أجل التعرف على مجريات وتفاصيل تلك المباراة التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان

عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

اليوم سيحتضن استاد درة الملاعب الملك فهد الدولي فى مدينة الرياض كلاسيكو الارض الذي سيجمع ما بين نادي برشلونة امام نادي ريال مدريد فى قمة ستكون على إطار صفيح ساخن يسعى فيها كلتا اليدين على إحراز لقب السوبر الإسباني، حيث ستتجه اليوم الاربعاء الموافق ميلادياً 12/1/2022 الأنظار من أجل متابعة المباراة التي ستجمع مع كبار اندية العالم وهما نادي برشلونة امام نادي ريال مدريد، علي ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية تفاصيل سواء حول تشكيلة كلا الفريقين أو القنوات الناقلة لمجريات تلك المباراة او موعدها

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش – كليمون ونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

نيكو جونزاليس – سيرجيو بوسكيتس – ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتو – دافيد ألابا – فيرلان مندي

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

من المقرر على ان تذاع مباراة البارسا امام نادي ريال مدريد في اطار منافسات السوبر الاسباني اليوم الموافق ميلادياً 12/1/2022 على أرض استاد الملك فهد الدولي فى مدينة الرياض عند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وعند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وذلك عبر الرموز التالية:-

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC على النايل سات.

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6