أخبار اليمن : 34 غارة لطيران العدوان على مأرب والبيضاء

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34 غارة لطيران العدوان على مأرب والبيضاء

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 34 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء. 34 غارة لطيران العدوان على مأرب والبيضاءعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 34 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ17 منطقة البلق بمديرية الوادي ومديرية الجوبة، و10 غارات مديرية حريب بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 6 غارات على مديرية السُّوادية، وغارة على مديرية مسورة في البيضاء. وأفاد المصدر بأن الغارات خلفت أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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