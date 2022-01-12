أخبار اليمن : 72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، 72 خرقاً جديداً لقوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران الحربي على الجراحي واستحداث تحصينات في حيس والجبلية، و14 خرقاً بقصف مدفعي لـ65 قذيفة و39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 7 طائرات حربية في أجواء الجبلية والجراحي وحيس و6 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.