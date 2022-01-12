التحالف: سنتحرك عملياتيا إذا استمرت "عسكرة الموانئ"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه سيتحرك عملياتيا إذا استمرت عسكرة موانئ الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال التحالف إن "ميناء الحديدة (غربي اليمن) محطة وصول للمقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية"، لدعم ميليشيات الحوثي. وأضاف: "نرحب بتحرك الأمم المتحده لتفتيش موانئ الحديدة، لضمان عدم استخدامها عسكريا"، مطالبا الأمم المتحدة بـ"ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة". وأوضح التحالف: "سنتحرك عملياتيا للدفاع عن النفس والضروره العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

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